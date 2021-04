Microsoft: Gerücht: Kojima Productions soll ein Publishing-Angebot für ihr nächstes Projekt erhalten haben

Kojima Productions ( Death Stranding ) arbeitet an einem neuen Spiel - und nein, es ist nicht Abandoned für PlayStation 5. Vor einigen Tagen geisterte der Teaser-Trailer zu dem "Cinematic-Horror-Survival-Shooter" durch das Netz. Das Spiel wurde (trotz niedriger Bildwiederholrate) mehrfach für das neue Spiel von Hideo Kojima gehalten und das Studio Blue Box Games sollte ein Deckmantel für Kojima Productions sein. Es ist aber so, dass das kleine Studio bisher keine "größeren" Konsolen-Spiele realisiert hat und die sonstige Studio-Historie eher von Fehlschlägen geprägt war.Viel interessanter ist in dem Zusammenhang aber eine Aussage von Jeff Grubb (Spielejournalist bei Venturebeat ), der nicht nur die Abandoned-Gerüchte aufgriff, sondern in dem Kontext erwähnte, dass Kojima Productions ein Publishing-Angebot von Microsoft für ihr nächstes Spiel bekommen hätte. Grubb beruft sich dabei auf eine nicht genannte Insider-Quelle, die mit der Sache und dem unterbreiteten Angebot vertraut sein soll.Ein weiterer Hinweis auf etwaige Bemühungen von Microsoft versteckt sich in einem offiziellen Xbox-Video, denn in dem verräterischen Regal von Phil Spencer (Xbox-Chef) ist die Ludens-Figur, die symbolische Figur für Kojima Productions, direkt neben dem Xbox-Logo zu sehen - siehe oben. "Ich kann nicht bestätigen, ob Xbox den Deal schon abgeschlossen hat, aber ich gehe davon aus, dass Kojima im Mittelpunkt eines Plans von Microsoft steht, japanische Spitzenkräfte zu gewinnen", schrieb Jeff Grubb abschließend . Der Publisher hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, sich stärker im japanischen Raum aufstellen zu wollen.