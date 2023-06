Microsoft: Sega, Bungie und weitere Firmen standen intern zur Debatte bezüglich einer Übernahme

Microsoft: Phil Spencer wollte Sega an Bord holen





People muse about if Microsoft would ever try to buy Nintendo.



In a 2021 MS research doc about possible acquisition targets, Nintendo was not listed among 100+ companies for console expansion



It was listed among 76 popular app-makers for improving Microsoft's mobile footprint pic.twitter.com/DZqruR6FP5



— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 27, 2023

Bethesda verwirrt über CoD-Politik





Feb '22 email from Bethesda exec Pete Hines suggests frustration at Xbox/PC-centric strategy for team's games.



Reacting to public vow to keep Call of Duty on PlayStation: "I'm confused, is the below not the opposite of what we were just asked (told) to do with our own titles?" pic.twitter.com/N6S8IqBxbH



— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 26, 2023

Aktuell stehen sich dieundin einem US-Gericht gegenüber: Es geht natürlich um die. Wenig überraschend standen davor noch andere Namen auf der Liste des Xbox-Herstellers, um das eigene Geschäft weiter auszubauen.Genauer gesagt, so zeigen es aktuelle Gerichts-Dokumente auf, waren zu Beginn über 1.000 Firmen auf Microsofts Liste, die nach und nach aufgrund verschiedener Kriterien immer kleiner wurde. Am Ende kam man auf eine Watchlist von 20 potenziellen Firmen, die aus finanzieller und strategischer Sicht interessant waren, darunter bekannte Namen wie die-Macher Supergiant Games oder Niantic, die Entwickler vonAuf der finalen Liste sind aber zwei Namen besonders spannend: Zum einen Bungie, die 2021, zum Zeitpunkt der Liste, noch unabhängig waren. Anfang 2022 schlug allerdings, die zukünftig beim Aufbau von Live-Service-Spielen helfen sollen.Der zweite Name auf der Liste, der besonders im Blickpunkt steht, ist, wie das US-Magazin The Verge ausführt. Demnach habe Xbox-Chef Phil Spencer schon im November 2020 in einer E-Mail an Microsoft CEO Satya Nadella und CFO Amy Hood um Erlaubnis gebeten, Verhandlungen mit Sega Sammy bezüglich eines Kaufs der Sega Gaming Studios aufnehmen zu dürfen. Sega habe ein "ausgewogenes Spieleportfolio" aufgebaut, welches laut Spencer dabei helfen würde, den Xbox Game Pass weiter zu stärken.Ob die Erlaubnis erteilt wurde und es tatsächlich zu Gesprächen kam, ist aber unklar. Klar ist zumindest, dass Sega nicht verkauft wurde und Microsoft sich schlussendlich Activision-Blizzard zugewendet hat. Spannend ist zudem der Umstand, dass der Redmonder Konzern zuvor auf seiner Liste eigentlich Firmen exkludierte, die mehr als 20 Milliarden US-Dollar kosten würden. Die Übernahme von Activision-Blizzard lässt sich der Xbox-Konzern jedoch rund 69 Milliarden US-Dollar kosten.Dieser Deal befindet sich auch gut anderthalb Jahre später noch in der Schwebe, unter anderem aufgrund der finanziellen Größe und den Auswirkungen. Im Mittelpunkt steht dabei auch immer wieder Call of Duty, bei dem, dass Microsoft zukünftig die Shooter-Reihe konsolenexklusiv auf der Xbox anbieten könnte.In der Vergangenheit verneinte das jedoch Phil Spencer immer wieder, was aber offenbar bei Bethesda für Verwirrung sorgte. In einer E-Mail heißt es von Bethesdas Pete Hines, dass er "verwirrt sei", denn der Plan mit Call of Duty sei "das Gegenteil von dem, was wir mit unseren eigenen Titeln tun sollten", wie Videospiel-Journalist Stephen Totilo berichtet. Hines sei überrascht und ein wenig verstimmt, dass man Bethesda nicht vorab über so einen Schritt informieren würde, denn schließlich würden im Zweifel Journalisten Fragen stellen, auf die man kaum Antworten liefern kann.Am Ende bleibt es aber dabei, dassund auchwerden. Letzteres wurde auch erst im Rahmen der aktuellen Gerichtsverhandlung bekannt. Dort gab Phil Spencer zudem zu Worte, dass