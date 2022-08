Take-Two Interactive: Quartalsbericht mit Verkaufszahlen veröffentlicht; Sechs neue Indie-Studios

Neue Indiespiele

Auch das Red Dead Redemption Franchise kann mit seinen 68 Millionen verkauften Einheiten für Take-Two Interactive punkten. Von Red Dead Redemption 2 wanderten 45 Millionen Einheiten über die Ladentheke. Damit landet das Action-Adventure auf Platz 2 der in den USA am meistverkauftesten Spiele in den letzten fünf Jahren.Auch mit dem NBA 2k Franchise feierte Take-Two Interactive Erfolge: 125 Millionen Einheiten des Franchises wurden verkauft, womit die Spiele zur meistverkauftesten Basketball-Simulation in den USA zählen.Interessant ist die "Private Division", die versucht möglichst kreative Konzepte von Indie-Entwicklern zu finden. Dazu zählten beispielsweise das Kerbal Space Program Franchise und Titel wie Olli Olli World und The Outer Worlds . Der Bericht nennt außerdem sechs Entwicklungsstudios, von denen uns neue Spiele erwarten: