World of Tanks: Stählerner Jäger: Battle-Royale-Modus für die Panzer-Action rollt an - 4Players.de

Vom 26. August bis zum 16. September 2019 können sich PC-Spieler von World of Tanks am kostenlosen Battle-Royale-Modus "Stählerner Jäger" alias "Steel Hunter" versuchen und zahlreiche neue Spielmechaniken erleben, wie Wargaming mitteilt : "Die Regeln sind einfach: die Spieler (einzeln oder als Teil eines Panzer-Trios), die am längsten in den außergewöhnlichen Gefechten durchhalten und sich gegen ihre Kontrahenten durchsetzen, sichern sich in Stählerne Jäger den Sieg. Jede Spielrunde beginnt auf Augenhöhe, in dem die Spieler sich für einen speziellen Panzer entscheiden, welcher eine der klassischen World-of-Tanks-Nationen repräsentiert - Deutschland, USA oder UdSSR. Daraufhin wählen die Spieler (zwanzig Einzelspieler oder sieben Teams aus je drei Spielern) einen Startpunkt auf der neuen Stadt-Karte Dreamland, die speziell für Stählerne Jäger kreiert wurde. Während die Schlacht tobt, wird das Spielfeld immer kleiner und treibt die verbleibenden Spieler in immer intensivere Scharmützel, während zusätzliche Gefahrenzonen erscheinen, um die Spannung am Limit zu halten.Die erweiterten Spielmechaniken in Stählerne Jäger bieten eine immense Menge an taktischen Möglichkeiten. Die Überreste der zerstörte Gegner belohnen die Spieler mit Battle XP, die wichtigste Ressource auf der Dreamland-Karte. Nur mit Battle XP können die Spieler noch auf dem Schlachtfeld ihre Panzer mit einer Auswahl von neuen Fähigkeiten an den eigenen Spielstil anpassen.Doch Battle XP ist nicht alles, was von dem Schlachtfeld geborgen werden kann; spezielle Schätze können gefunden werden und an bestimmten Punkten auf der Karte können die Spieler ihre Trefferpunkte wiederherstellen oder frische Munition sowie Verbrauchsmaterialien finden. Temporäte Verbesserungen der Mobilität oder der Treffergenauigkeit sowie Feldreparaturen können das Blatt in den immer intensiver werdenden Gefechten wenden. Darüber hinaus können die Spieler einzigartig mächtige Fähigkeiten einsetzen und Luftangriffe rufen oder Rauchwände, sowie Zonen erzeugen, in denen die Trefferpunkte verbündeter Fahrzeuge aufgefüllt oder feindliche Fahrzeuge verlangsamt werden.Während der zeitlich begrenzten Phase in der Stählerne Jäger gespielt werden kann, werden die Spieler für ihren Einsatz mit neuen Lackierungen, Credits, Emblemen, Premium-Zeit und vielem mehr angemessen belohnt." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Staehlerner Jaeger PC