Xbox: Was ist neu im September-Update?

Microsoft hat das September-Update für die Xbox One sowie seine Series X- und S-Konsolen veröffentlicht. Es bringt einige praktische und sinnvolle Funktionen mit sich, die wir euch folglich genauer vorstellen wollen.Zu den Neuerungen zählt unter anderem die Möglichkeit, die Xbox-Button-Farbe eures Elite Wireless Controllers der zweiten Serie anzupassen. Darüber hinaus dürft ihr euer Organisationstalent mit einer vollständig überarbeiteten Spielebibliothek unter Beweis stellen und neue Speicher- und Standardinstallationsoptionen nutzen.Die erste große Neuerung, die das Xbox-Update im September verspricht , ist die Individualisierung eures Elite Controllers. Farbfetischisten kommen hier voll auf ihre Kosten, steht ihnen doch eine breite Palette an möglichen Kolorationen zur Auswahl, die rote, blaue und grüne LEDs miteinander kombiniert, um so ein Spektrum aus über 16 Millionen Lichttönen zu erzeugen.Um euren Xbox Elite Controller zu konfigurieren, öffnet ihr zunächst die Xbox Zubehör-App auf der Konsole oder dem PC, während euer Controller an das jeweilige Gerät angeschlossen ist. Hier wählt ihr dann ein bereits bestehendes Profil aus oder erstellt im Handumdrehen ein neues. Nachfolgend habt ihr Zugriff auf die Farboptionen, eine Möglichkeit, per Schieberegler die Helligkeit zu verändern oder einen Hex-Code zu nutzen, um genau den Farbton zu erstellen, den ihr euch vorgestellt habt.Mit der Überarbeitung der Spielebibliothek ist es jetzt viel einfacher, auf Spiele und Apps über die Xbox One sowie die Xbox Series X|S zuzugreifen. Nützlich ist vor allem der von Grund auf neugestaltete Tab "Meine Spiele und Apps" beziehungsweise seiner vollständigen Ansicht eurer Sammlung. Dieser zeigt nun alle Spiele, die ihr besitzt ebenso wie jene, auf die ihr mit euren aktuellen Abonnements und beanspruchten Games with Gold Zugriff habt. Oben drein findet ihr hier auch alle Apps, die ihr installiert habt sowie eine Auswahl an redaktionellen Inhalten.Auch die neuen Speicheroptionen, die im Zuge des Xbox-Updates im September ihren Weg auf die Konsolen fanden, ergeben Sinn. Mit ihnen könnt ihr verschiedene Standardspeicherorte für Spiele und Apps auswählen. Dafür wählt ihr in den Einstellungen für Speichergeräte die Option "Installationsorte ändern", wenn ihr externe Laufwerke oder Speicherkarten angesteckt habt. So könnt ihr ein ganz bestimmtes Laufwerk auswählen oder eure Xbox entscheiden lassen, wo der Inhalt am besten installiert wird.Auch die Social Features kommen mit dem neuen Xbox-Update nicht zu kurz. So ermöglicht uns die Xbox Game Bar auf dem PC ab sofort, einen Link für jedes beliebige von uns festgehaltene Capture zu erhalten, den wir fortan an über SMS, WhatsApp, Twitter und weitere Messenger und Social Media-Plattformen teilen können. Sind eure Einstellungen auf "Öffentlich" gestellt, so kann jeder, der euren Link erhält, die freigegebenen Aufnahmen ansehen. Um während des Spiels aufzunehmen, drückt ihr die Windows-Taste und "G" gleichzeitig auf der Tastatur, um die Game Bar zu öffnen. Mit einem Controller drückt ihr einfach die Xbox-Taste.Außerdem ist die Unterdrückung von Party-Chat-Geräuschen nun endlich auf den Xbox One-Konsolen und dem PC mit dem Update angekommen. Die Option wurde bereits im vergangenen Monat für die Xbox Series X|S angekündigt und nun auch für die anderen Plattformen eingeführt. Ist sie aktiv, filtert sie Sounds wie Gamepad-Gedrücke, Atmung oder diverse Störquellen aus dem Hintergrund ganz einfach heraus.Zu guter Letzt gibt es eine neue "Party starten"-Schaltfläche in der Xbox-App. Ihr müsst nun nichtmehr jedes Mal eine Party von Grund auf neu erstellen, sondern ganz einfach einen Blick in die Liste eurer zuletzt gestarteten Partys werfen, um sie von dort aus unkompliziert zu starten. Hier könnt ihr aber trotzdem auch einfach eine neue Party starten, indem ihr eure Freunde, die teilnehmen sollen, aus der Liste heraus einladet.Auch, wenn es sich bei der Neuerung nicht um eine des September-Updates handelt, ist sie durchaus nennenswert. Denn wie es scheint, wurde mit dem Update des vergangenen Monats der einmalige Online-Check entfernt, den eure Konsole beim Einlegen einer Xbox One-Disc in eine Xbox Series-Konsole durchgeführt hat.Dies bedeutet, ihr könnt eure Xbox One-Titel nun auch ohne einen Online-Zugang auf der neuesten Konsolengeneration zocken. Ältere Spiele benötigen jedoch weiterhin einen Online-Zugang und müssen erst auf die neueren Systeme heruntergeladen werden, ehe ihr sie spielen könnt. Mit den neuen Tests, die Microsoft für den Homescreen seiner Xbox-Konsolen durchführen möchte , können wir uns darüber hinaus aber ohnehin auf tragende Veränderungen in der Zukunft einstellen.