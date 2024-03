Xbox-Handheld: Phil Spencer zeigt sich angetan von einer mobilen Ausführung

, seines Zeichens Leiter von Microsofts Sparte für Unterhaltungsprodukte, zeigt sich ganz begeistert von der Idee eines. Auch, wie er sich einen solchen vorstellt, lässt er nun recht konkret durchscheinen.Zwar handelt es sich dabei keineswegs um eine Bestätigung, dass man intern tatsächlich an einem solchen arbeite. Dennoch klingen seine Worte wie ein Lichtblick für all diejenigen, die sich seither einewünschen.Jüngst sprach Spencer mit den Kollegen von Polygon darüber, wie er eigentlich seine liebsten Xbox-Spiele spielt, wenn er gerade unterwegs ist. Dabei teilte er seine Gedanken und verriet, wie man diefür die Spieler verbessern könnte. Einen Anfang könnten die derzeitigen, insbesondere das, machen, indem sie sich „wie eine Xbox anfühlen“ würden.So ärgere er sich beispielsweise über den Umstand, dass er sein persönliches Gerät mit zur jüngst abgehaltenen GDC mitgebracht hätte, er mit dem Legion Go jedoch nicht auf seinen Spielstand vonzurückgreifen könne, weil esgibt. „Ich möchte in der Lage sein, die Xbox-App im Vollbild zu starten, aber in einem kompakten Modus“, so Spencer. „Und meine ganze soziale [Erfahrung] ist da. Ich möchte, dass es sich so anfühlt wie das Dash meiner Xbox, wenn ich den Fernseher einschalte. [Nur möchte ich es] auf diesen Geräten haben“, wobei er sich auf aktuelle Handheld-Modelle bezieht.Spencer gab darüber hinaus zu, dass das Xbox-Team derweilund die eigenen Möglichkeiten erforsche. Erst vor Kurzem machte das Gerücht die Runde,, der nicht nur Cloud-basierte Spielerfahrungen bieten soll. Bereits vor Jahren befand sich sogar ein echter, welchen man jedoch aus diversen Gründen wieder verwarf.Obendrein lässt der Xbox-Chef aber durchscheinen, dass Microsoft auch weiterhinwürde, selbst, wenn tatsächlich ein eigener Xbox-Handheld folgt. „Wenn ich zum Beispiel meine Konsolenspiele unterwegs mit einem Handheld spielen will, möchte ich nicht nur eine Marke von Handhelds kaufen können. Richtig?`… Ich möchte, dass alles, was wir im Bereich der Hardware machen, großartig ist. Aber wenn sich jemand dafür entscheidet, heute [woanders] zu spielen, möchte ich nicht, dass er sich als minderwertiger Xbox-[Spieler] fühlt“, stellt Spencer abschließend klar.