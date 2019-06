Neverwinter: Undermountain: Konsolenstart der bislang größten Erweiterung des Online-Rollenspiels - 4Players.de

Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC)

Nach der PC-Premiere am 23. April 2019 (wir berichteten ) ist die Undermountain -Erweiterung für Neverwinter nun auch auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, wie Perfect World und die Cryptic Studios mitteilen: "Der Unterberg bietet fünf neue Abenteuerzonen, die über den neuen sozialen Hub, das Gasthaus zum Gähnenden Portal, betreten werden können.Spieler werden von Durnan, dem Besitzer jenes berühmten Gasthauses, sowie der Chulterin Obaya Uday auf ihre ersten Abenteuer gesandt. Im Englischen wird Durnan vom Spielleiter Ruty Rutenberg und Obaya Uday von Satine Phoenix, ein Fan-Liebling der D&D-Community und Gründerin von 'Gilding Light', gesprochen. Diese beiden Charaktere führen die Spieler durch die neuen Inhalte in Undermountain: Aufregende Expeditionen, inklusive neuem Expeditionssystem, die Stufenobergrenze von 80, ein Endgame-Gewölbe, überarbeitete Klassenfähigkeiten und Talente, ein umgestaltetes Segenssystem, ein befriedigenderes Beuteerlebnis und noch vielen weiteren Neuerungen. Insgesamt wurde die Spielbalance in dieser Erweiterung verbessert."Zudem werde in der Protector's Enclave vom 20. bis zum 27. Juni Neverwinters sechster Jahrestag, das Jubiläum des Beschützers , gefeiert: "Spieler können in dieser Woche an kostenlosen Giveaways, Geleitschutzmissionen, dem neuen Gefecht 'Die Rede des Beschützers' und lohnenden Ereignissen, wie Elminsters Nachrichten, teilnehmen. Alle Aktivitäten zum Jubiläum gewähren Gedenkfiguren und Neverwinterruf, womit einzigartige Throne, Reittiere und Modegegenstände erworben werden können, die ausschließlich in der Festwoche zum sechsten Jubiläum verfügbar sind."Letztes aktuelles Video: Undermountain - Launch Trailer PC