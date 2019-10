Crusader Kings 2: Derzeit kostenlos bei Steam - 4Players.de

Derzeit findet in Berlin die PDXCON 2019 in Berlin statt. Zu diesem Anlass findet man momentan einige Angebote mit Preissenkungen für Spiele von Paradox Interactive. Das Strategiespiel Crusader Kings 2 kann man derzeit bei Steam sogar kostenlos spielen, während gleichtzeitig nicht nur für die zahlreichen Erweiterungen, sondern auch andere Paradox-Titel Rabatte von bis zu 80 Prozent gewährt werden.Crusader Kings 2 erschien 2012. In unserem Test bekam die Echtzeit-Strategie eine Wertung von 80%.Letztes aktuelles Video: Holy Fury Release Trailer