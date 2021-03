Euro Truck Simulator 2: Nach der iberischen Halbinsel geht nach Russland

Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC)

Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC)

Nach der Iberia-Erweiterung (Spanien und Portugal), die im April 2021 für den Euro Truck Simulator 2 ab 17,71€ bei kaufen ) erscheinen wird, soll es laut SCS Software in Russland weitergehen. Teile Russlands sind bereits in der Simulation enthalten (St. Petersburg in "Beyond the Baltic Sea"), aber "Heart of Russia" wird u.a. Moskau, viele kleine Städte und sehr große Wälder umfassen."Um die Erwartungen in den Griff zu bekommen, ist es wichtig, unsere Ambitionen für das Projekt zu erläutern", schreiben die Entwickler auf Steam . "Russland ist so riesig, dass wir nicht erwarten können, das ganze Land zu abzudecken, wir wagen es nicht einmal, den gesamten europäischen Teil in einem Projekt abzudecken. Unser derzeitiges Ziel ist es, die obere Wolga zu erreichen, aber wenn ihr die russische Geographie kennt, denkt vielleicht eher an den Fluss Oka als an die unteren Regionen der Wolga oder des Don."Nichtsdestotrotz soll Russland in "Heart of Russia" wohl die größte Landmasse sein, die bisher als Erweiterung hinzugefügt wurde - sogar im Vergleich zur kommenden Iberia-Erweiterung. Die Entwickler würden seit Mitte 2020 an der Erweiterung arbeiten, könnten aber noch nicht abschätzen, wann sie erscheinen wird. Immerhin erste Bilder wurden veröffentlicht.Bilder aus Euro Truck Simulator 2 - Iberia:Bilder aus Euro Truck Simulator 2 - Heart of Russia: