rFactor 2: Motorsport Games will Entwicklerstudio übernehmen

Motorsport Games hat offiziell Interesse daran bekundet, mit Studio397 das Entwicklerstudio hinter der populären und Mod-freundlichen Rennsimulation rFactor 2 übernehmen zu wollen. Gleichzeitig würde man sich mit dem Kauf auch die Rechte an der Marke und die rFactor-Plattform sichern."Studio397 hat eine klare Leidenschaft für virtuelle Rennen und zusammen haben wir die Gelegenheit erkannt, zusammen als ein Team zu arbeiten, um das Genre auf die nächste Stufe voranzubringen", so Stephen Hood, Präsident von Motorsport Games. "Wir sehen dies als großartige Nachricht für die Simracing-Community, weil wir die besten Elemente der rFactor2-Plattform mit unserer Nutzung der Unreal Engine (entwickelt von Epid Games) kombinieren können und weiterer Komponenten unserer talentierten Teams hinzufügen, die zwei Jahre mit der Entwicklung verbracht haben. Unser Ziel war es, mit einem Produkt zu starten, das Herz und Seele hat. Wenn die geplante Aquise abgeschlossen ist, können wir in dem sicheren Wissen weitermachen, dass ein weiteres Teil eines ambitionierten Puzzles gesichert wurde."Zuvor hatte sich Motorsport Games nach Angaben von Eurogamer.net bereits das Team hinter der aussichtsreichen Kart-Simulation KartKraft ( zur Vorschau ) einverleibt.Letztes aktuelles Video: Formel 2 vs Formel 3