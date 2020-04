Rainbow Six Siege: Ubisoft startet "Senioren-Liga" auf PlayStation 4

Werdet ihr auch von reaktionsschnellen Angreifern abgezogen, bevor ihr sie überhaupt gesehen habt, oder von hyperaktiven Runouts erschossen, während eure Drohne noch nicht mal am Objective ist? Dann hat Ubisoft vielleicht etwas für euch, die mit Senior eSports eine Seniorenliga für Rainbow Six Siege veranstalten, deren Teams zum überwiegenden Teil aus älteren Semestern bestehen.Genauer gesagt müssen sich drei Spieler mit einem Mindestalter von 35 Jahren sowie zwei jüngere, mindestens 18-jährige Spieler in den Teams befinden, die ab 27. April einmal pro Woche auf PlayStation 4 gegeneinander antreten, bevor am 21. Juni das Finale ausgetragen wird. Dem Siegerteam winken Preise im Wert von 800 Euro. Anmeldung und Einzelheiten findet ihr unter diesem Link Senior eSports ist eine Plattform, die Spielern ab 40 Jahre eine altersgerechte Plattform bieten will, entsprechende Events initiiert und Möglichkeiten zum Austausch bietet. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Void Edge - 101 Trailer