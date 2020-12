Rainbow Six Siege: Taktik-Shooter startet mit Operation Neon Dawn auch auf PS5 und XBS

Am 1. Dezember 2020 hat Ubisoft mit Operation Neon Dawn die finale Year-5-Season in Rainbow Six Siege ab 7,99€ bei kaufen ) eingeläutet. Gleichzeitig ist der mittlerweile seit fünf Jahren auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältliche Online-Shooter (zum Test ) auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen. Der Hersteller verspricht eine Auflösung von bis zu 4K und eine Bildrate von bis zu 120 Fps mit Render-Skalierung.Der Download ist als Deluxe Edition für 29,99 Euro im PlayStation Store und aktuell 8,99 Euro statt 29,99 Euro im Microsoft Store bzw. kostenlos via Xbox Game Pass (Ultimate), als Gold Edition für 54,99 Euro im PlayStation Store und aktuell 21,99 Euro statt 54,99 Euro im Microsoft Store sowie als Ultimate Edition für 84,99 Euro im PlayStation Store und aktuell 33,99 Euro statt 84,99 Euro im Microsoft Store möglich. Besitzer der PS4- und Xbox-One-Fassungen können die jeweiligen Next-Gen-Versionen ohne zusätzliche Kosten erhalten. Außerdem wird innerhalb derselben Konsolenfamilie Cross-Progression und Cross-Play unterstützt.Zum Start von Operation Neon Dawn schreibt Ubisoft: "Diese neue Season bringt neue Features wie Aruni, einem brandneuen Operator, die Überarbeitung der Wolkenkratzer-Karte sowie neue Zugänglichkeitseinstellungen. Besitzer des Year 5 Passes können sofort mit Aruni spielen, während andere Spieler sie ab dem 8. Dezember mit Ansehen oder R6-Credits freischalten können. Neue saisonale Inhalte, einschließlich der Überarbeitung der Wolkenkratzer-Karte, stehen allen Spielern kostenlos zur Verfügung. Year 5 Season 4 beinhaltet auch einen Battle Pass, der ab sofort bis zum 22. Februar erhältlich ist.Ausgestattet mit einem originellen Gadget, dem Surya-Tor, kann Aruni Lasertore an Wänden, Luken, Türen und Fenstern einsetzen. Diese Tore fügen Angreifern Schaden zu und zerstören ihre Gadgets, schalten sich aber auch ab, um Verteidigern den Zugang zu ermöglichen. Das Tor ist als Hindernis gedacht, welches alle Drohnen und Projektile zerstören und Operator verletzen kann. Aruni ist mit einer P10 RONI oder einer MK 14 EBR als Primärwaffen und einer PRB 92 als Sekundärwaffe ausgestattet.Zusätzlich zu diesem neuen Operator können die Spieler jetzt die neu gestaltete Wolkenkratzer-Karte entdecken, die mit drei Hauptzielen neu überarbeitet wurde. Das erste besteht darin, die Angreifer nach innen zu treiben, indem die Anzahl der Balkone verringert und die verbleibenden so arrangiert wurden, dass einige der Kreuzfeuer entfernt wurden, die die Spieler zuvor von außen erzeugen konnten. Außerdem wurde eine völlig neue Rotation zwischen den beiden Seiten des Gebäudes im zweiten Stock hinzugefügt. Schließlich wurden die Bombenstandorte ausgewogener gestaltet, um sie kompetitiver zu gestalten.Operation Neon Dawn markiert auch den Beginn des 'Sixth Guardian' Programms, in dessen Rahmen bestimmte Seasons ein zeitlich begrenztes Paket anbieten, welches verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen gewidmet ist. Ab heute können Spieler von Rainbow Six Siege ein Paket mit Uniform, Waffenskin, Talisman und Kopfbedeckung für Doc erwerben. Einhundert Prozent des Nettoerlöses, mit einem Minimum von 6 USD pro verkauftes Paket, wird an The AbleGamers Charity gespendet. AbleGamers ist eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, Spieler mit Beeinträchtigungen zu unterstützen, indem sie Spielern die Werkzeuge zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um ihre Spielerfahrung zu genießen, und indem sie die Inklusion in der Videospielindustrie fördert."Letztes aktuelles Video: Neon Dawn 101 Trailer