THQ Nordic: Showcase-Stream mit sechs neuen Spielen beginnt heute Abend

THQ Nordic feiert sein 10-jähriges Bestehen und wird am heutigen Freitag um 21:00 Uhr einen digitalen Showcase-Stream veranstalten, der auf YouTube Twitch und Steam zu sehen sein wird. Vor der Anniversary-Showcase von THQ Nordic wird HandyGames einige Indie-Titel in der Pre-Show vorstellen.Moderiert wird die Show von Geoff Keighley (gamescom Opening Night Live oder The Game Awards). Sechs neue Spiele sollen angekündigt werden. "Legendäre Marken, auf deren Wiederbelebung Fans schon seit Jahrzehnten warten, sind ebenso dabei, wie Fortsetzungen zu sehr beliebten Spielen der jüngeren Vergangenheit", heißt es vieldeutig in der Ankündigung. Neben den neuen Spielen sollen auch ELEX 2 und Expeditions: Rome gezeigt werden.Passend zum 10-jährigen Bestehen findet eine Publisher-Woche auf Steam inklusive Gratis-Spielen statt. So werden Titel wie Destroy All Humans!, Biomutant, Wreckfest, Desperados 3, SpongeBob Battle for Bikini Bottom: Rehydrated, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning oder die Spiele der Darksiders- und SpellForce-Reihen mit Rabatt angeboten ( zur Website ).Darüber hinaus können zwei Spiele kostenlos und dauerhaft zur eigenen Spiele-Bibliothek hinzugefügt werden: Titan Quest Anniversary Edition und Jagged Alliance Gold Edition Desperados 3 kann am Wochenende kostenlos gespielt werden.