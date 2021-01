Resident Evil 4: Gerücht: Remake wird nach Unstimmigkeiten doch bei Capcom entwickelt; mehr Änderungen geplant

Nach den jüngsten Informationen zu Resident Evil Village und den weiteren Plänen von Capcom mit dem RE-Universum gibt es auch Neuigkeiten aus der Gerüchteküche. Laut Video Games Chronicle hat Capcom die Pläne für das Remake von Resident Evil 4 ab 19,64€ bei kaufen ) abgeändert und das bisherige Entwicklungsstudio ausgetauscht.Das noch nicht offiziell angekündigte Remake von RE4 sollte eigentlich von dem externen Studio M-Two realisiert werden, das schon seit 2018 daran arbeiten soll, aber auch am Remake von Resident Evil 3 mitgewirkt hatte ( wir berichteten ). Gemäß der Angaben in dem Bericht hat Capcom nach einer ausführlichen Überprüfung des Projekts Ende 2020 entschieden, dass die Capcom-interne "Consumer Games Development Division 1" (Resident Evil und Devil May Cry) die Leitung des Projekts übernehmen soll und die Rolle von M-Two deutlich reduziert wird.In dem Bericht wird erwähnt, dass es Unstimmigkeiten zwischen Capcom und M-Two gab. M-Two bevorzugte wohl ein 1:1-Remake des Originals, u.a. wegen des negativeren Feedbacks auf das RE3-Remake. Das Produktionsteam von Capcom wollte jedoch mehr Veränderungen an Resident Evil 4 vornehmen. Es sollte vom Originalspiel inspiriert sein, aber seine "eigene Sichtweise" auf Spielfeatures, Story-Elemente und Umgebungen haben - ähnlich wie es das Remake von Resident Evil 2 mit Mr. X gemacht hatte.Im Zuge des Teamwechsels heißt es, dass die Entwicklung teilweise neugestartet wurde, was die Veröffentlichung wohl bis in Jahr 2023 verschieben könnte. Die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 sollen übrigens ähnliche "Überarbeitungen" im Entwicklungsverlauf erfahren haben. Capcom wollte den Bericht gegenüber VGC nicht kommentieren.Letztes aktuelles Video: RückblickVideo