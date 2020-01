No One Lives Forever: Nightdive Studios deuten Chance auf Wiederveröffentlichung an

Vor fünf Jahren hieß es noch, es werde keine Neuauflage, keine Wieder-Veröffentlichung und kein Remake des Shooter-Klassikers No One Lives Forever geben: Das erklärte Stephen Kick (Frontmann der Night Dive Studios) seinerzeit gegenüber Kotaku . Das Studio, das u.a. System Shock 2 wieder veröffentlicht hatte, gab das Vorhaben damals aufgrund des markenrechtlichen Chaos zu den Details ) auf. Nach einem kürzlichen Tweet flammte allerdings neue Hoffnung in der Fangemeinde auf.Auf seinem Twitter-Auftritt bemerkte Stephen Kick am 17. Januar 2020 kurz und bündig, "Arbeiten dran, @pcgamer". In dem Beitrag bezieht er sich auf eine News der Printausgabe der PC Gamer, die sich mit dem Rechte-Chaos bei Warner befasst: