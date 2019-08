Cyberpunk 2077: Rollenspiel von CD Projekt RED erscheint auch für Stadia - 4Players.de

Cyberpunk 2077 wird am 16. April 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Die Google Stadia-Version wird noch im selben Jahr erscheinen - weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Google hat kurz vor der Eröffnung der gamescom angekündigt, dass Cyberpunk 2077 für den Streaming-Dienst Stadia erscheinen wird. In einem Trailer wurden neue Spielszenen gezeigt, allerdings hielt man sich mit weiteren Details hinsichtlich des Termins zurück. In der Pressemitteilung von CD Projekt RED heißt es: "Zur Orientierung hier nochmal das Preismodell von Google: Man wird über Stadia Zugriff auf Spiele haben, die man auf eben dieser Plattform gekauft hat. Dies gilt vor allem für Nutzer von Stadia Base (kostenlos; keine Abo-Gebühr), wobei dieses Angebot erst im nächsten Jahr verfügbar sein wird (maximal 1080p-Auflösung mit 60 fps und Stereo-Sound). Nutzer von Stadia Pro (9,99 Euro pro Monat; 4K, HDR, 60 fps und 5.1 Surround; Start: November 2019) erhalten darüber hinaus noch Zugriff auf eine kostenlose Spiele-Bibliothek, die u. a. Destiny 2: The Collection umfassen wird.Letztes aktuelles Video: Offical Stadia Reveal