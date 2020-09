Commandos 2: HD Remaster startet auf PlayStation 4 und Xbox One

Commandos 2 - HD Remaster erscheint heute auf PlayStation 4 und Xbox One für 19,99 Euro. Die Konsolen-Umsetzung wird einzeln als digitaler Download sowie als "Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack" im PlayStation Store und Microsoft Store für 39,99 Euro angeboten. Die Nintendo Switch soll im Laufe des Winters ebenfalls mit Commandos 2 - HD Remaster versorgt werden.Kalypso Media: "Die HD Remaster erhalten eine High-Definition-Überholung, überarbeitete Tutorials sowie Kampagnen-Missionen, Controller Support und kommen außerdem mit einer integrierten Version des Praetorians - HD Remaster Multiplayers."Die PC-Version von Commandos 2 - HD Remaster hatten wir Anfang des Jahres bereits getestet ( zum Test ): Die Commandos-Reihe war Anfang des Jahrtausends die Adresse für knüppelharte Echtzeit-Taktik im Zweiten Weltkrieg. Kalypso will euch jetzt mit einem HD-Remaster von Commandos 2 wieder in den Einsatz hinter feindlichen Linien schicken. Können Green Beret & Co. auch nach knapp 18 Jahren noch unterhalten?Letztes aktuelles Video: Commandos 2 Praetorians HD Remaster Double Pack