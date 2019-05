Warframe: Update: The Jovian Concord mit Wisp in der nächsten Woche auf PC - 4Players.de

Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC)

Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC)

"Reservoirs: Wählt und beschwört ein Reservoir, das mit Motes gefüllt ist, welche Wisp und ihren Verbündeten hilft. Haste Mote bietet erhöhte Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Vitality Mote erhöht die maximalen Lebenspunkte und heilt im Verlauf der Zeit. Shock Mote betäubt Gegner in der Nähe.

Wil-o-Wisp: Beschwört ein Geisterbild von Wisp, schickt es nach vorne und verwirrt und lenkt Feinde ab. Nochmal aktivieren, um an seine Stelle zu teleportieren. Halten, damit das Bild schneller reist und um an seine Stelle beim Loslassen zu teleportieren.

Breach Surge: Öffnet einen Dimensionsriss, um Gegner in der Nähe zu überwältigen und sorgt dafür, dass sie aggressive Brandfunken freigeben, wenn sie beschädigt werden.

Sol Gate: Öffnet ein Portal zur Sonne, um Gegner mit einem verheerenden Strahl von purem Solar-Plasma zu beschießen."

Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC)

Das Update The Jovian Concord für Warframe wird doch erst nächste Woche auf PC erscheinen. The Jovian Concord umfasst die Jupiter-Überarbeitung (Gas City), den 40. Warframe 'Wisp' und neue Gegner inklusive dem fliegenden Eidolon-Boss. Die Konsolen sollen "bald" versorgt werden.Digital Extremes schreibt über die Gas-City-Überarbeitung: "Unter den gasförmigen Bronze-Wolken verbirgt sich die Möglichkeit etwas Überraschendes zu entdecken. The Jovian Concord bringt frischen Wind in die Umgebung von Warframe (...) Dank wendigen Parkour-Skills können Tenno Höhen und Tiefen erkunden und neue Gefahren entdecken. Oder sie nutzen ihre Chancen und fliegen durch die Luft und hangeln sich an fliegenden Stationen, entfernten Plattformen, Querbalken, Antennen und anderen Dingen entlang. Langzeit-Bösewicht Alad Vs misslungene Experimente mit Eigenwahrnehmungstechnologie haben schreckliche Cyborg-ähnliche Resultate hervorgebracht - Amalgam-Varianten und Jetpack-Agenten - deren Labore eine unheilvolle Verschwörung beherbergen. Dank neuen Sabotage, Rescue und Spy-Missionen, und einem neuen Spielmodus, “Disruption”, werden Tenno furchterregende Informationen erhalten, die die Grundlage für einen bevorstehenden Krieg sein könnten - und das, obwohl sie die tödlichste Bedrohung von Gas City, den omnipräsenten Ropalolyst, konfrontieren müssen."Gas City vorherGas City nachherDie ätherische 'Wisp' ist der zweite neue Warframe im Jahr 2019. Sie kann über das Schlachtfeld schweben, während sie ihre lichtbasierten Fähigkeiten einsetzt. Zu ihren Fertigkeiten gehören:Letztes aktuelles Video: Profile - Wisp