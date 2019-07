Kickstarter: Erfolgreiche Kampagne für GTA-Online-Imitation RAW ungültig, Geld wird zurückerstattet - 4Players.de

Kickstarter hat die Crowdfunding-Kampagne für das actionreiche MMORPG RAW für ungültig erklärt. Die Begründung: Das Projekt sei angesichts des geforderten Budgets viel zu ambitioniert und ließe sich mit diesen Mitteln nicht wie versprochen umsetzen. Damit teilt Kickstarter die Bedenken, die bereits zahlreiche Streamer, Fans und Kritiker über den Titel geäußert hatten, der in die Kerbe eines GTA Online schlagen würde.RAW hatte sein ursprüngliches und überraschend niedrig angesetztes Finanzierungsziel von 70.000 Euro erreicht und mit Zusagen von mehr als 170.000 Euro weit übertroffen. Jetzt wird nach dem Aus der Kampagne den knapp 4000 Unterstützern ihre Investition zurückerstattet. Auf die Frage von Nutzern, warum man nur einen solch geringen Betrag angesetzt habe, antworteten die Entwickler mit dem Hinweis, dass man zusätzlich weitere Kampagnen gestartet und damit zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten habe. Diese Aussage war für Kickstarter dann vermutlich der Grund, um einzuschreiten. Denn in der Erklärung zur Absage der Kampagne heißt es:"Unsere Regeln und Richtlinien verlangen, dass Erschaffer es versuchen, den Geldbetrag zu erhalten, der nötig ist, um ein Projekt zu beenden und alle Rewards zu erfüllen", so ein Kickstarter-Sprecher gegenüber PCGamesN . "Dieser Erschaffer hat in einem Update eingeräumt, dass man abseits von Kickstarter weitere Unterstützung benötigt, um das Spiel fertigzustellen. Wir verlangen, dass Projekte ehrlich und transparent präsentiert werden und dieses Projekt entsprach nicht diesem geforderten Standard."Im offiziellen Discord-Kanal monieren die Entwickler, dass es keinerlei Vorwarnung von Kickstarter zur Entscheidung gab. Aufgeben wollen sie nach diesem Rückschlag allerdings nicht und sind guter Dinge, die Finanzierung auf anderen Wegen wie IndieGoGo zu realisieren.