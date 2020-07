Die Sims 4: Reality-TV-Format "Die Sims Spark'd" angekündigt

The Sims Spark'd is redefining reality competition!! Spark'd is a brand new show where Simmers take on challenges to create unique characters, amazing builds, and compelling stories in the hopes of impressing the judges! https://t.co/zb5lavPXWV #TheSimsSparkd pic.twitter.com/dELZQ6UdWr



— The Sims (@TheSims) July 8, 2020

Ein Reality-TV-Format rund um die Lebenssimulation Die Sims ist von Electronic Arts, Eleague (Turner Sports) und Buzzfeed Multiplayer angekündigt worden. In "Die Sims Spark'd" erschaffen die Teilnehmer der Serie ("bekannte Internetpersönlichkeiten") in Die Sims 4 einzigartige Charaktere, Welten und Geschichten. Vier Episoden sind geplant, in denen die Teilnehmer in Fähigkeiten- und Eliminierungs-Challenges um ein Preisgeld von 100.000 Dollar antreten.EA: "Die Teilnehmer aus der Die Sims-Community liefern sich ein Wettrennen gegen die Zeit und versuchen, die bekannten Jurymitglieder zu beeindrucken. Auch der Moderator der Show ist ein bekanntes TV-Gesicht: der ehemalige American Idol-Finalist Rayvon Owen übernimmt die Rolle des Show-Hosts und spielt selbst seit der Schule Die Sims. Rayvon wird durch drei weitere Jurymitglieder unterstützt, die ihre persönlichen Sims-Erfahrungen in den Wettkampf einbringen. Das erste Mitglied ist die BuzzFeed Multiplayer-YouTuberin Kelsey Impicciche, bekannt für ihre eigene #100babychallenge-Reihe, die sie mit Die Sims kreiert hat. Dazu kommt die Sängerin und Songwriterin Tayla Parx, die als Sprecherin für das Spiel tätig war und ihr Lied „Me vs. Us" auf Simlisch (Spielsprache) für das Die Sims 4 Werde berühmt-Erweiterungspack aufgenommen hat. Komplettiert wird die Jury durch Maxis-Spieleentwickler Dave Miotke. Maxis ist das Entwicklerstudio der Reihe, in dem Miotke, in der Community besser bekannt als SimGuruNinja, seit 15 Jahren arbeitet."Die Sims Spark'd wird vom 18. Juli bis 8. August jeweils samstags um 8:00 Uhr auf TBS ausgestrahlt, die Wiederholung folgt am gleichen Tag um 17:00 Uhr. BuzzFeed Multiplayer wird die primäre digitale Anlaufstelle und streamt jede Die Sims Spark'd-Episode am Montag nach der TV-Ausstrahlung (20. und 27. Juli sowie 03. und 10. August)."Die Sims wurde von Anfang an als bahnbrechende Spielerfahrung gefeiert, in der Spieler ihre eigenen Geschichten schreiben und diese virtuell im Spiel erleben. Das ist das Besondere daran", erklärt Lyndsay Pearson, Executive Producer von Die Sims. "Und genau das macht auch die Show so spannend. Wir knüpfen an diesen innovativen Geist an und bringen unsere Community zusammen, damit die Spieler gegeneinander antreten und ihre Geschichten auf völlig neue Weise in einer Reality-Show erzählen können."Die zwölf Teilnehmer, die sich jeweils auf ein bestimmtes Element von Die Sims spezialisiert haben, werden in der ersten Episode vorgestellt. Außerdem wird begleitend zur Show am Freitag, den 17. Juli in Die Sims 4 eine Challenge-Reihe mit dem Namen Spark'd-Challenge-Programm gestartet. "Die besten Creator" erhalten die Chance auf eine Teilnahme an zukünftigen Staffeln von Die Sims Spark'd.