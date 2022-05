Die Sims 4: Anpassbare Pronomen in der englischen Version veröffentlicht

Letztes aktuelles Video: Musikvideo Be Sweet Simlish Japanese Breakfast



Entwickler Maxi und EA verkünden, dass man in Die Sims 4 ab 3,99€ bei kaufen ) ab sofort die Pronomen der Spielfiguren anpassen kann. Zunächst nur in der englischen Version, weitere sollen folgen.Dadurch, dass man auch die Pronomen von bereits erstellten Sims anpassen kann, soll das Spiel noch inklusiver gestaltet werden. Um das Feature möglichst gut umzusetzen und den Einfluss von Pronomen besser zu verstehen, arbeitete das Team mit dem " It Gets Better Project " und der " GLAAD "-Organisation zusammen. Laut eigenen Aussagen "ist Inklusion seit mehr als 22 Jahren ein zentraler Wert von die Sims und das Team ist davon überzeugt, dass Diversität sowohl Innovation als auch die Community vorantreibt."