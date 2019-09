The Long Dark: Datum für die dritte Episode "Crossroads Elegy" steht fest - 4Players.de

Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC)

Zum fünften Jubiläum von The Long Dark haben die Entwickler (Hinterland) angekündigt, dass die dritte Episode "Crossroads Elegy" am 22. Oktober 2019 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Die Episode wird kostenlos für alle Käufer des Survival-Spiels zur Verfügung gestellt.Letztes aktuelles Video: Episode Three - TeaserThe Long Dark hat sich weltweit über 3,3 Millionen Mal verkauft. Im Dezember soll außerdem der Survival-Modus mit einem Update versorgt werden. Einen Rückblick auf die letzten fünf Jahre findet ihr auch auf der offiziellen Website