The Long Dark: Nordisches Survival-Abenteuer erreicht die Switch

Screenshot - The Long Dark (Switch) Screenshot - The Long Dark (Switch) Screenshot - The Long Dark (Switch) Screenshot - The Long Dark (Switch) Screenshot - The Long Dark (Switch)

Am 17. September 2020 haben die kanadischen Indie-Entwickler Hinterland Studio ihr bereits auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältliches (zum Test ) sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes Survival-Abenteuer The Long Dark auch für Nintendo Switch veröffentlicht . Im eShop wird noch bis zum 1. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (26,99 Euro statt 29,99 Euro).Neben einem freien, auf Erkundung basierender Sandbox-Modus (Überlebensmodus), der auch weiterhin stetig verbessert werden soll, bietet The Long Dark auußerdem einen insgesamt fünf Episoden umfassenden Story-Modus namens Wintermute, dessen erste drei Episoden bereits verfügbar sind. Episode vier sei fast fertig und soll wie auch die letzte Episode kostenfrei hinzugefügt werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "The Long Dark ist ein nachdenklicher Mix aus Erkunden und Survival, bei dem Einzelspieler eigenständig denken und nach einem geomagnetischen Sturm eine ausgedehnte, gefrorene Wildnis erforschen müssen. Es gibt keine Zombies - nur dich, die Kälte und alle Bedrohungen, die Mutter Natur aufbringen kann."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch