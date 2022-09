Maniac Mansion (Oldie): Entwickler gibt Hinweise auf bevorstehende Rückkehr des Klassikers

Maniac Mansion: "Ich stehe bereit, wenn es Zeit ist, zurück in die Villa zu gehen"





I'm sure more will be said throughout the weeks and months ahead, but for now, I'll be standing by when it's time to go BACK TO THE MANSION!



— Craig Derrick (@craigderrick) September 20, 2022





I know that I must…



GO BACK TO THE MANSION! https://t.co/41NVVAFPBS



— Craig Derrick (@craigderrick) August 24, 2022

Craig Derrick, einer der Entwickler von Lucasfilm Games, gibt über Twitter Hinweise darauf, dass uns eine Rückkehr von Maniac Mansion bevorstehen könnte.Im Zuge eines Tweets bedankte sich Derrick für all das positive Feedback, mit dem die Entwickler für Return to Monkey Island in den vergangenen Tagen überhäuft wurden. Doch damit nicht genug: Am Ende der Danksagung ließ er durchscheinen, dass der Klassiker aus dem Jahre 1987 noch immer mehr als präsent in seinem Kopf umherschwirrt.Mit diesen Worten schließt Derrick seinen Tweet und Fans von Maniac Mansion spekulieren seitdem, ob er damit wirklich den ersten von Lucasfilms selbst herausgegebenen Titel meinen könnte. In jenem mussten Spieler verschiedene Rätsel lösen, während sie sich ihren Weg durch die Villa der fiktiven Familie Edison bahnten.Während der Twitt allein möglicherweise nicht aussagekräftig genug erscheinen mag, gibt es tatsächlich noch weitere Hinweise seitens Derrick, die auf eine Wiederauferstehung des Point-and-Click-Abenteuers hindeuten. Erst im August äußerte sich der Return to Monkey Island-Entwickler in ähnlicher Form über die Social Media-Plattform:Auch hier schrieb er ganz selbstbewusst und in Großbuchstaben davon, dass er "in die Villa zurückkehren" müsse. Damals ergänzte er seine Worte durch einen Trailer, der für die im Jahr 1989 erschienene EGA-optimierte Version von Maniac Mansion veröffentlicht wurde. Ob es dazu kommt, werden wir wohl in den kommenden Wochen genauer erfahren. Wie immer informieren wir euch zuerst, sollten sich die Spekulationen bewahrheiten.Letztes aktuelles Video: VideoKlassiker