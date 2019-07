Albion Online: Percival-Erweiterung bringt Solo-Dungeons - 4Players.de

"Persönliche Bank-Erweiterungen

Neue Optionen für 20-vs.-20 Stadt-Rangeleien

Unterschiedliche Chat-Kanäle für verschiedene Sprachen

GvG-Kämpfe auf der Kristallebene auch außerhalb der Saison möglich

Neue Teilstücke für randomisierte Gruppen-Dungeons"

Das siebte Post-Launch-Update ist für Albion Online veröffentlicht worden. Die Erweiterung namens "Percival" beschert den Spielern zufällig erzeugte Solo-Dungeons, eine Vielzahl neuer Möglichkeiten zur Individualisierung und Hervorhebung von Charakteren und Reittieren, neue Gegner, Zauber und Fertigkeiten und mehr.Über die Neuerungen schreiben die Entwickler: "'Percival' bringt Einzelspielern randomisierte Dungeons, die bei jedem Betreten eine einzigartige PvE-Erfahrung bescheren. Diese Solo-Dungeons befinden sich in der ganzen Open-World von Albion und enthalten zahlreiche Herausforderungen und Belohnungen. Zusätzlich können Abenteurer spezielle Karten finden, die den Weg zu besonders herausfordernden Solo-Dungeons aufzeigen, in denen nicht nur härtere Gegner, sondern auch wertvollere Beute warten. (...) Ferner liefert 'Percival' ein umfangreiches neues Individualisierungs-System, durch das Spieler mit Dutzenden neuen Frisuren, Bärten und Gesichtern ihren Charakteren mehr Persönlichkeit verleihen können. Diese zusätzlichen Optionen zur Veränderung des Aussehens können sowohl während der Charaktererstellung, als auch später in der neu eingeführten Individualisierungs-Ansicht im Spiel selbst genutzt werden. Eine große Auswahl an Reittier-Skins ermöglicht es, Veränderungen am Erscheinungsbild der Mounts vorzunehmen. (...) Außerdem sind neue Kreaturen aus den Tiefen Albions gekrochen, um sich unerschrockenen Abenteurern entgegenzustellen. Diese neu entworfenen Mobs verfügen über eine Auswahl an unbekannten Zaubern und Fertigkeiten, die Spielern neue Strategien und Taktiken abverlangen. Glücklicherweise gibt es auch viele neue Zauber und Fertigkeiten für verschiedene Waffen (...)"Weitere Features und Verbesserungen:Letztes aktuelles Video: Percival Update Trailer