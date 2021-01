Kingdom Come: Deliverance: Gerücht: Switch-Umsetzung dementiert

Aktualisierung vom 05. Januar 2021, 11:26 Uhr:



As much as I would love a #kingdomcomedeliverance version on Switch - unfortunately there is none planned at the moment. We are investigating who was so ambitious to think differently but as for now... meh meh meeeeh..... Sorry guys. pic.twitter.com/Okp0ymHwdR



— Sir Tobi ⚔🛡 (@T0_8I) January 4, 2021

Ursprüngliche Meldung vom 03. Januar 2021, 12:01 Uhr:



Kingdom Come: Deliverance Die Warhorse Studios als Entwickler von Kingdom Come: Deliverance ab 18,00€ bei kaufen ) haben offiziell bestätigt, dass derzeitSwitch-Version des Rollenspiels geplant sei. Das tschechische Studio versucht in dem Zusammenhang noch herauszufinden, wer so ambitioniert war, die Switch-Version auf die Release-Listen in Japan zu setzen.

wird allem Anschein nach auch für Nintendo Switch erscheinen. Sowohl auf der (offiziellen) japanischen Nintendo-Website als auch in der Famitsu ist die Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition für den 18. Februar 2021 gelistet. Publisher ist DMM GAMES. Dieser Publisher hatte auch die PS4-Version von KCD in Japan vertrieben. Ob das Spiel nativ auf der Switch laufen oder auf eine Cloud-Lösung wie bei Control gesetzt wird, bleibt abzuwarten.Warhorse Studios (Entwickler) und Koch Media (Publisher) haben bisher kein offizielles Statement abgegeben. Das auf der CryEngine basierende Rollenspiel ist im Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Danach folgten vier Story-Erweiterungen und mehrere Inhaltsupdates bzw. Patches.Letztes aktuelles Video: Introducing Modding Tools