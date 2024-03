Jack Black wundert sich, warum es noch keine Filme zu Rockstars größten Hits gibt

Solltet ihr euch auch schon einmal gefragt haben, warum so manch grandioses Videospiel noch keine Film- oder Serienadaption gesehen hat, findet ihr in Hollywood-Starnun einen berühmten Vertreter, der eure Verwunderung womöglich teilt.Der bekannte US-Schauspieler, der für denzuletzt in den stacheligen Panzer von Nintendos Oberbösewichtschlüpfte und auch im kommenden-Film wieder eine Rolle übernehmen soll, zeigte sich nun besonders überrascht davon, dassnoch nicht auf der großen Leinwand zu sehen waren.Der nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Komiker, Musiker und Social Media-Star bekannte Black sprach in einem Interview mit Total Film und Gamesradar darüber, welche Videospiele noch einehätten. So wundere er sich in erster Linie darüber, dass wir bislang noch keinen- oder-Film zu sehen bekommen haben.„Ich kann nicht glauben, dass sie noch nicht damit begonnen haben, eines der Rockstar-Spiele zu verfilmen – Grand Theft Auto, aber besonders“, erklärt der 54-Jährige ganz konkret. „Diese Dinge sind bereits, weißt du? Ich denke, das ist. Einige Videospiele sind bereits auf halbem Weg, diese Art vonzu erzählen, und es gibt einige Filme, die wie Videospielen sind“, führt Black weiter aus.Dabei bezog er sich vor allem auf den, der der populären anthologischen Netflix-Serie entspringt und bei dem sich der Zuschauer seinen eigenen Weg durch die Geschichte bahnt. Black deutete an, dass dieseimmer häufiger in Erscheinung treten würde. „Ich glaube, wir bewegen uns in eine Richtung, in der es mehr Kombinationen aus Videospielen und Filmen geben wird, und das ist aufregend. Es ist wie der Beginn einer neuen Ära“, stellt er noch einmal klar.Bis es soweit ist, sehen wir. Seine Figur beschrieb er als „R2D2 ohne Altersbeschränkung“, während er ergänzte, sich über einezu freuen, „ein großartiges Videospiel auf die Leinwand zu bringen“. Er sei begeistert davon, ein Teil einer Art „Renaissance der Videospielverilmung“ zu sein.