Darkwood: Survival-Horror auf PS4 gestartet; Switch und Xbox One folgen - 4Players.de

Am Tag gilt es, die zufällig generierten Wälder zu erkunden, Materialien und Waffen zu finden und mit den verschiedenen Einwohnern von Darkwood zu sprechen, zu handeln oder zu kämpfen. In der Nacht ist es dagegen notwendig, einen Unterschlupf zu finden, Fallen sowie Barrikaden zu errichten und sich vor dem Horror der Nacht zu verstecken. Essenzen aus mutierten Tieren und Planzen dienen zur Verbesserung des Charakters, während alle Aktionen Auswirkungen auf Darkwood und seine Einwohner haben sollen.Gustaw Stachaszewski, Mitgründer von Acid Wizard Studio, erläutert im deutschen PlayStation-Blog : "Vom Game Design her ist Darkwood ein bisschen wie Frankensteins Monster, denn wir drei haben die unterschiedlichsten Ideen und Bestandteile kombiniert, die uns an anderen Spielen besonders gut gefallen haben: Survival Horror in Top-Down-Perspektive mit einer prozedural generierten offenen Spielwelt, einer nichtlinearen Handlung, in der die Entscheidungen der Spieler spürbare Konsequenzen haben, mit detailreichen NPC-Interaktionen, Roguelike-Elementen, ausgefeilten Fähigkeiten- und Craftingsystemen und zu guter Letzt dynamischem Wetter sowie Tag- und Nachtwechsel. Ein komplexeres Gemisch aus verschiedensten Features hätten wir uns kaum vorstellen können.