Gran Turismo 7: Neues Update bringt weitere Fahrzeuge

Welche Autos kommen?

GT-Mastermind Kazunori Yamauchi kündigt auf Twitter den nächsten Schwung neuer Fahrzeuge für die Rennsimulation Gran Turismo 7 ( ab 34,90€ bei kaufen ) an. Die dort gezeigten Silhouetten lassen auf die kommenden Rennautos schließen.Das nächste Update für Gran Turismo 7 kommt am 29. September für PS4 und PS5. Die Entwickler weisen ebenfalls darauf hin, dass eine weitere Leistungsanpassung der Fahrzeuge im Spiel erfolgen wird. Laufende Meisterschaften müssen die Spieler also bis zur Auslieferung des Updates beenden.Die Fan-Seite GTPlanet war mal wieder kaum zu bremsen, wenn es darum geht die Umrisse der Fahrzeuge der korrekten Karosse zuzuweisen. Mit dem Update kommt also der ID.R in der Ausführung "Blau", also genau das Elektrofahrzeug, mit dem Volkswagen neue Rekorde beim Goodwood-Hillclimb und der Nordschleife einfahren konnte.Dann gibt es den Porsche Vision GT in einer Spyder-Variante, beim dritten Fahrzeug wird aktuell noch geraten, die Silhouette lässt etwa einen Nissan Silvia in der Q- oder K-Variante zu, es könnte sich ebenso aber auch um das Modell 200SX handeln. Zusätzlich zu den neuen Fahrzeugen könnte es für Gran Turismo 7 noch Verbesserungen und Neuerungen in anderen Teilen des Spiels geben, auf jeden Fall ist abermals mit einer Downtime der Server zu rechnen.Der genaue Zeitpunkt für die Wartungsmaßnahme ist bis jetzt allerdings noch nicht bekannt.