Nintendo Switch: Nachfrage steigt deutlich; Lieferprobleme nehmen zu; Konsole ist stellenweise ausverkauft

Nintendo kämpft derzeit mit einer hohen Nachfrage nach Switch-Konsolen und zugleich mit Lieferengpässen im Zuge der "Coronakrise". Das Branchen-Magazin GamesIndustry berichtet, dass die Konsole in Nordamerika und in Europa fast ausverkauft sei. Auch die Marktforscher von GfK und GSD melden, dass die Verkäufe von Switch-Spielen und -Konsolen in den letzten zwei Wochen stark zurückgegangen wären, weil nicht genug Produkte auf Lager bzw. verfügbar waren. Lediglich die Nintendo Switch Lite ist nach wie vor in gewissem Umfang erhältlich. In Japan hätten in dieser Woche nur diejenigen eine Switch-Konsole (inkl. Animal Crossing Special Edition) erhalten, die das Gerät vorbestellt hatten. "Normale Lieferungen" an Einzelhändler gab es gar nicht. Die Versorgung in der nächsten Woche sei noch unklar. Die offizielle Stellungnahme von Nintendo Japan lautet, dass sich der Versand von Lagerbeständen "verzögert" hätte.Die Switch-Nachfrage ist in "Lockdown/Shutdown-Zeiten" sprunghaft angestiegen. In vielen Märkten legten die Switch-Verkäufe im März um mehr als 150 Prozent zu. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie würden zugleich Herstellung und Vertrieb der Konsolen erschweren, weswegen Nintendo mittlerweile Schwierigkeiten hätte, die Switch-Konsole in ausreichender Stückzahl auf den Markt zu bringen. Die Switch-Komponenten werden größtenteils in China hergestellt und die geschlossenen Fabriken im "Reich der Mitte" werden erst nach und nach wieder geöffnet.Ein US-Einzelhandelsvertreter sagte gegenüber GamesIndustry , dass Switch-Hardware an verschiedenen Standorten in den USA ausverkauft sei. Nachschub sei laut Nintendo of Amercia auf dem Weg. Ein führender britischer Einzelhändler erklärte auf Nachfrage, dass nur ein sehr begrenzter Vorrat an Nintendo Switch Lite noch auf Lager sei. Die Nachfrage nach der Lite-Version sei nicht so groß, da die Kunden etwas suchen würden, was sie mit ihren Kindern auf dem großen Fernseher spielen können. Es würde auch Anzeichen dafür geben, dass Leute, die eine Nintendo Switch kaufen wollen, aber kein Exemplar mehr erhalten, stattdessen eine PlayStation 4 oder Xbox One kaufen würden - obgleich auch diese Konsolen im Moment knapp seien, heißt es weiter.Die taiwanesische Digitimes berichtete vorgestern auf Basis von Insider-Informationen aus der Lieferkette, dass Nintendo die Produktion von Switch-Konsolen hochfahren würde, um die stark steigende Nachfrage erfüllen zu können.Letztes aktuelles Video: Indie World - Best Selling Games of 2019