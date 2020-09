Nintendo Switch: Entwickler sollen ihre Spiele angeblich "4K-fähig" machen

Der Wirtschaftsdienst Bloomberg hatte bereits vor wenigen Wochen Gerüchte über ein neues, leistungsfähigeres Switch-Modell gestreut, das eine Darstellung in nativen 4K ermöglichen soll. Jetzt legt man nach und liefert weitere Hinweise: Basierend auf Aussagen anonymer Entwickler soll Nintendo die Studios gebeten haben, ihre Spiele auf die 4K-Unterstützung vorzubereiten. Diese technisch aufgepeppte Switch-Konsole soll zusammen mit 4K-Titeln angeblich im kommenden Jahr veröffentlicht werden.Darüber hinaus meldet Bloomberg, dass Nintendo auch die Produktion des aktuellen Modells nochmal deutlich ankurbeln will, nachdem man teilweise nicht in der Lage war, im Zuge der Corona-Pandemie die deutlich gestiegene Nachfrage zu erfüllen. Demnach sollen die Zulieferer ihre Produktion um 20 Prozent erhöht haben, wodurch Nintendo in diesem Geschäftsjahr 30 Millionen Switch-Konsolen ausliefern könnte.Nintendo selbst hat auf Nachfrage von Bloomberg keine der Angaben kommentiert oder bestätigt.Letztes aktuelles Video: Indie World Best Selling Games of 2019