Nintendo Switch: Taschenrechner-App für knapp zehn Euro im eShop

Eigentlich stehen ja Spiele bei Switch im Vordergrund. Ab und an schaffen es aber auch andere Anwendungen in den eShop. Jetzt gibt es wieder einen aktuellen Fall, auf den Eurogamer.net aufmerksam gemacht hat: Ab dem 12. Mai kann man sich eine Taschenrechner-App für die Hybridkonsole anschaffen, die von einem Dritthersteller angeboten wird. Und das nicht einfach als kostenlose Zugabe, wie es etwa bei vielen Mobiltelefonen oder Windows 10 der Fall ist.Stattdessen sind 8,99 Euro fällig, wenn man seine Switch in einen Taschenrechner verwandeln will, der selbstverständlich alle erdenklichen Problemlösungen für mathematische Herausforderungen anbietet und mit einer Größe von 53 Megabyte nicht viel Speicher belegt. Ob sich die Anschaffung lohnt, muss sich jeder selbst ausrechnen - ob mit oder ohne Taschenrechner.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021