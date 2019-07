Yo-Kai Watch: Erster Teil wird für die Switch umgesetzt - 4Players.de

Laut Gematsu.com können sich Switch-Besitzer ohne 3DS bald auf eine Umsetzung von Yo-Kai Watch freuen: Die Info stammt von "Level-5s offizieller virtueller YouTuberin Dennoji Reto", so das Magazin, welche aber noch keine weiteren Details verriet.Level-5s Monsterfang-Rollenspiel debütierte im Jahr 2016 und hat mittlerweile bereits drei Nachfolger plus diverse Ableger bekommen. Im Test des Erstlings resümierte Alice:"Yo-Kai Watch kann mit seiner abwechslungsreich gestalteten Spielwelt und der Integration des Stylus in das Kampfsystem Pokémon definitiv Paroli bieten: Man fühlt sich wie ein echter Trainer, der seinen Kämpfern taktisch unter die Arme greift. Auch wenn die strategische Komponente etwas zu kurz kommt, rücken dafür die Monster umso mehr in den Fokus und werden als Freunde mit Hintergrundgeschichte stimmungsvoll ins Spiel integriert. Die zahlreichen Gegenstände und abwechslungsreichen Orte laden zum Erkunden ein. Ich habe meine entspannte Zeit in Lenzhausen genossen und kann es nicht erwarten, neue Yokai mit ihren Eigenarten kennenzulernen."