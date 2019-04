Cuphead: Switch-Version und Update 1.2 für PC sowie Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Studio MDHR hat Cuphead für Switch sowie das große kostenlose Update auf Version 1.2 für PC (Steam, GOG) und Xbox One veröffentlicht. Der knallharte und zugleich wunderschöne Action-Plattformer ( zum Test ) kostet 19,99 Euro auf der Nintendo-Konsole ( eShop ).Das "Cupdate" auf Version 1.2, auf dem bereits die Switch-Fassung basiert, bietet elf neue Lokalisierungen darunter auch Deutsch, schnellere Ladezeiten und den spielbaren Mugman als Alternative zu Cuphead. Außerdem erwähnte das Studio zahlreiche neue Animationen und grafische Überarbeitungen. Hierzu zählen beispielsweise neue Gegnerexplosionen, Raucheffekte sowie weitere Details im Hintergrund. Zudem hat man mehrere Kampf-Intros für Cuphead und Mugman erschaffen. Die meiste Arbeit ist allerdings in die Zwischensequenzen geflossen, die komplett animiert über den Bildschirm flimmern.Die vor einiger Zeit angekündigte Erweiterung "The Delicious Last Course" mit Ms. Chalice soll zeitgleich auf PC, Switch und Xbox One erscheinen. Es wird außerdem darüber spekuliert, dass nach der Veröffentlichung der Erweiterung eine Box-Version folgen wird.Letztes aktuelles Video: Switch Launch Trailer