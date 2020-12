For Honor: Neuer Held Greif steht in den Startlöchern

Ubisoft hat einen neuen Helden für das Kampfspiel For Honor ( ab 5,99€ bei kaufen ) angekündigt. Greif, so der Name des Recken, soll ab dem 10. Dezember pünktlich zum Start der vierten Season im vierten Jahr verfügbar sein. Damit wächst die Gesamtzahl der spielbaren Figuren innerhalb der vier Fraktionen auf 28.Zunächst lässt sich Greif nur im Rahmen eines Pakets erwerben, das den neuen Helden, ein exklusives Ornament, ein Elite-Outfit, drei Kisten und sieben Tage Championstatus enthält. Erst ab dem 24. Dezember wird er sich alternativ für 15.000 Stahl im Spiel freischalten lassen.Zur Biographie von Greif heißt es in der Pressemitteilung:"Früher als Holden Cross bekannt, war Greif ein großer Krieger im Orden der Gesetzesbringer, der Seite an Seite mit Apollyon in der Blackstone Legion kämpfte. Nach ihrem Tod wurde er von seinen Gesetzesbringer-Kollegen abgelehnt, was ihn dazu veranlasste, einer Söldnergilde beizutreten und eine Reise um die Welt zu unternehmen, Freundschaften in allen Fraktionen zu schließen und neue Kampftechniken zu erlernen. Mit dem Knight Errant Greif, einer stabilen Stangenwaffe namens Bardiche ausgestattet wird er den Widerstand zum Sieg gegen den Orden von Horkos anführen."Letztes aktuelles Video: Held Greif Trailer