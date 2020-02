Outward: The Soroboreans: Erste Erweiterung im Frühjahr 2020

Screenshot - Outward (PC) Screenshot - Outward (PC) Screenshot - Outward (PC) Screenshot - Outward (PC)

Im Frühjahr 2020 wird die erste kostenpflichtige Erweiterung "The Soroboreans" für Outward erscheinen. Neben neuen Fähigkeiten und Statuseffekten für den Charakter können Waffen und Schmuckstücke mit dem neuen Verzauberungssystem verändert und mit neuen Effekten ausgestattet werden. Die große Neuerung ist allerdings die Verderbnis, die einen Einfluss auf den Spielstil haben soll. Neben Hunger, Durst und Kälte wird sich der Spielercharakter mit der Verderbnis herumschlagen müssen. Je nachdem, wie weit diese vorangeschritten ist, beeinflusst sie den Charakter auf unterschiedliche Weise und führt zwangsläufig zum Tod, wenn sie nicht abgeschüttelt wird.Deep Silver und Nine Dots Studio: "Spieler haben mit dem neuen DLC 'The Soroboreans' einmal mehr die Möglichkeit, in die magische Welt von Aurai einzutauchen. Die Spieler haben zahlreiche Schlachten geschlagen, sich den Belangen ihrer Lieblingsfraktion verschrieben und sind zahllose Tode gestorben. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie sich erneut ihren Rucksack schnappen, dort weitermachen, wo sie aufgehört haben und sich den Herausforderungen des neuen DLCs stellen."