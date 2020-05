The Last of Us Part 2: Fast 25-minütige Episode von "State of Play" wird am 27. Mai ausgestrahlt

Sony hat eine Episode von State of Play angekündigt , die sich ausschließlich um The Last of Us Part 2 drehen wird. Sie wird diesen Mittwoch, den 27. Mai, um 22 Uhr auf YouTube zu sehen sein (YT-Kanäle: PlayStation Deutschland PlayStation ).In dieser fast 25-minütigen Episode soll Neil Druckmann (Game Director) einen "umfangreichen Einblick in das Gameplay, die Bedrohungen und die Spielwelt" geben, bevor das Spiel am 19. Juni exklusiv für PS4 erscheint. Auch eine bisher "ungesehene Gameplay-Sequenz" wird versprochen.Die PlayStation 5 wird in der Ausgabe von State of Play keine Rolle spielen. "Und nein, es wird in dieser Episode keine Neuigkeiten zu PS5 geben, nur einen tiefen Einblick in die Welt von The Last of Us Part 2", schreibt Sony vorsichtshalber.Letztes aktuelles Video: Inside the Gameplay