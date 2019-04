God's Trigger: Feuer frei für den blutigen Top-Down-Shooter auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC) Screenshot - God's Trigger (PC)

Techland Publishing veröffentlicht den kooperativen Draufsicht-Shooter God's Trigger von One More Level am heutigen 18. April 2019 für PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Microsoft Store ). Der offizielle Verkaufspreis wird mit 14,99 Euro angegeben.In der Spielbeschreibung heißt es: "Vernichte Feinde mit Tempo und Präzision in dieser blutrünstigen Show voller Explosionen. Spiele allein oder mit anderen, entscheide dich schnell, weiche Kugeln aus und lass deiner Brutalität freien Lauf. Es wird Blut und Kugeln hageln, wenn sich ein Engel und eine Dämonin zusammen den Weg in den Himmel erkämpfen. Spiele alleine oder mit einem Freund und kläre einen Raum in Windeseile mit einem Arsenal an Waffen, Spezialfähigkeiten und Nahkampfmanövern, mit denen es nur so krachen wird!" Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer