Stellaris: Spieler kritisieren nicht behobene Fehler, den allgemeinen Zustand und mangelnde Kommunikation - 4Players.de

Sowohl im eigenen Forum als auch bei Reddit meldeten sich in den vergangenen Tagen und Wochen verärgerte, langjährige Spieler von Stellaris zu Wort . Sie beklagten diverse Probleme, die schon seit längerer Zeit bestehen würden und allem Anschein nach von den Entwicklern ignoriert werden. Auch die jüngst angekündigte Erweiterung ( Stellaris: Federations ) soll die erwähnten Probleme nicht beseitigen.Seit dem Update 2.2 (August 2018) wird über eine "extrem schlechte" Endgame-Performance berichtet. Das 4X-Strategiespiel sei stellenweise nicht mehr spielbar. Außerdem heißt es, dass die Qualität der Erweiterungen und der Updates ziemlich stark schwanken würde. Trotz der Qualitätssicherung des Unternehmens würde es Bugs, Balance-Macken etc. geben. Zugleich werden offizielle Antworten und ein Fahrplan zur Behebung dieser Probleme vermisst. Auch weitreichende Probleme mit der Computerintelligenz (zu harmlos, schlechtes Verhalten, Untätigkeit, falsche Entscheidungen), etwaige Desyncs im Multiplayer und weitere Schwachstellen werden in dem Megathread "The Faults in Our Stellaris" aufgeführt.Im Paradox-Forum wird vielmehr dargelegt, dass die neuen Inhalte (Erweiterungen/Updates) unzureichend getestet werden und nicht bereit für eine Veröffentlichung wären. Viele seit Stellaris: Megacorp bekannte Macken würden noch immer bestehen. Etwas Unmut über die Ankündigung von Stellaris für Android und iOS mischt sich in die Diskussion ein.Letztes aktuelles Video: Lithoids - Species Pack