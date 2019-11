Divinity: Original Sin 2: "Gift Bag #3" mit Pet Power und Combat Randomiser - 4Players.de

"Pet Power: 'Pet Power' verstärkt die Beschwörer-Klasse. Das Feature ermöglicht es, Infusions-Zauber nicht nur auf die Inkarnationen des Spielers, sondern auf alle Beschwörungen zu wirken. Dabei erhält jede Beschwörung verschiedene Fähigkeiten, abhängig von dem Element, das der Infusion zugrunde liegt.

Combat Randomiser: Zu Beginn des Kampfes erhalten ein oder mehrere zufällig ausgewählte Gegner einen neuen Status. Diese wurden extra für dieses Feature implementiert. Dadurch wird sich die Kampferfahrung der Spieler verändern und bekannte Kämpfe werden zu einer neuen Herausforderung.

Nine Lives (Black Cat+): Verwandelt die Schwarze Katze in einen Follower. Sobald die Katze gerettet wurde, erhält der Spieler eine Pfeife, mit der sie gerufen werden kann. Außerdem kann der Spieler wählen, wem die Katze folgen soll.

Improved Organisation: Eine Auswahl an besonderen Beuteln erlaubt eine bessere (und automatischere) Organisation des Inventars.

Sourcerous Sundries: In den bedeutsamsten Hubs erscheint ein mysteriöser Händler, der exotische und mächtige Artefakte verkauft. Diese Artefakte können die Ausrüstung eines Charakters verstärken und sie damit auf das Spieler-Level anheben.

Hagglers: Beim Verhandeln mit Händlern werden der Ruf und die Verhandlungsfähigkeiten der gesamten Gruppe berücksichtigt. Dadurch müssen Spieler nicht mehr länger zu dem Charakter mit der höchsten Fähigkeit wechseln, bevor sie mit einem Händler sprechen."

Für Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition ist der dritte (kostenlose) "Gift-Bag-DLC" mit dem Titel "Order & Magic" auf PC, Mac, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Der Zusatzinhalt kann über das Ingame-Menü abgerufen und einzeln aktiviert sowie deaktiviert werden. Diese Funktion ist auch für die beiden bereits erhältlichen Gift Bags (Beauty Salon und Song Of Nature) verfügbar.Der DLC "Gift Bag #3" beinhaltet:In dem Zusammenhang heben die Entwickler erneut die Cross-Save-Funktion zwischen PC (Steam) und Switch hervor: "Dank Cross-Save-Progression zwischen Nintendo Switch und Steam können Spieler das (...) Rollenspiel am Desktop starten und unterwegs auf Nintendo Switch fortsetzen. Sobald die Inhalte eines Gift Bags aktiviert wurden, werden sie über die Cross-Save-Funktion automatisch zwischen Steam und Nintendo Switch übertragen. Die Inhalte sind kostenlos und werden automatisch mit einem Update heruntergeladen."Letztes aktuelles Video: Larian Studios breaks into Valve for Divinity Original Sin 2