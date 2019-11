Pokémon GO: Die Anführer verstärken Team GO Rocket - 4Players.de

Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android)

"Öffnet die Spezialforschung "Ein langer Schatten": Prof. Willow hat eine neue Spezialforschung für euch. Wenn ihr Prof. Willow bei dieser assistiert, könnt ihr die schurkischen Bosse von Team GO Rocket und sogar Giovanni aufspüren.

Sammelt Mysteriöse Teile: Team GO Rocket-Rüpel können Mysteriöse Teile zurücklassen.

Baut Rocket-Radare zusammen: Die Bosse von Team GO Rocket verschleiern ihre Aufenthaltsorte bei PokéStops. Aus sechs Mysteriösen Teilen könnt ihr einen Rocket-Radar bauen. Scannt eure Umgebung mit dem Rocket-Radar, um die Verstecke der Bosse von Team GO Rocket aufzuspüren.

Bekämpft die Bosse von Team GO Rocket: Cliff, Sierra und Arlo haben ihren Zug gemacht. Sie sind hier, um euch herauszufordern! Nähere dich mit deinen besten Pokémon-Teams den Verstecken, die du mit dem Rocket-Radar lokalisiert hast. Besiege die Bosse von Team GO Rocket und rette ihre Crypto-Pokémon. Diese Pokémon könnten besondere Fähigkeiten besitzen! Nur Trainer mit angelegtem Rocket-Radar können Verstecke aufspüren und gegen Bosse von Team GO Rocket kämpfen. Ihr könnt dennoch zusammenarbeiten, denn wenn ein Trainer ein Versteck bei einem bestimmten PokéStop entdeckt, können andere dasselbe Versteck am selben Ort ebenfalls entdecken.

Schließt die Spezialforschung ab, um Giovanni herauszufordern: Ihr müsst Team GO Rocket-Rüpel und Bosse von Team GO Rocket besiegen und somit eure Stärke als Trainer beweisen. Dann könnt ihr die Forschung abschließen und erhaltet einen Super-Rocket-Radar von Prof. Willow. Mit dem Super-Rocket-Radar könnt ihr Giovanni aufspüren! Passt dabei jedoch auch, denn einige Rüpel haben unseren Plan durchschaut. Sie geben sich möglicherweise als Giovanni aus und stellen sich euch in den Weg. Aber bleibt dran, denn wenn ihr Giovanni besiegt, könnt ihr mit Glück ein Legendäres Crypto-Pokémon retten!"

In Pokémon GO treiben fortan die Anführer von Team GO Rocket (Sierra, Cliff und Arlo) ihr Unwesen. Auch der Boss (Giovanni) ist mit von der Partie. Um die Anführer in ihren Verstecken aufzuspüren und zu bekämpfen, müssen die Trainer spezielle Ortungsgeräte zusammenbauen. Als Bauteile für diese Ortungsgeräte dienen "mysteriöse Komponenten", die nach erfolgreichen Kämpfen gegen die Team GO Rocket Rüpel gesammelt werden können. Auch neue Crypto-Pokémon sind dabei.Entwickler Niantic erklärt die Spezialforschung folgendermaßen:Letztes aktuelles Video: Die Bosse von Team GO Rocket