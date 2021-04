CD Projekt RED: Geschäftsergebnisse: 13,7 Mio. Verkäufe von Cyberpunk 2077, Witcher 3 bei 30 Mio. und mehr

Screenshot - CD Projekt RED (PC, PS4, Spielkultur, Switch, One) Screenshot - CD Projekt RED (PC, PS4, Spielkultur, Switch, One) Screenshot - CD Projekt RED (PC, PS4, Spielkultur, Switch, One) Screenshot - CD Projekt RED (PC, PS4, Spielkultur, Switch, One) Screenshot - CD Projekt RED (PC, PS4, Spielkultur, Switch, One) Screenshot - CD Projekt RED (PC, PS4, Spielkultur, Switch, One) Screenshot - CD Projekt RED (PC, PS4, Spielkultur, Switch, One) Screenshot - CD Projekt RED (PC, PS4, Spielkultur, Switch, One)

Bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse (Januar bis Dezember 2020) hat CD Projekt Red bestätigt , dass bis Ende 2020 über 13,7 Mio. Exemplare von Cyberpunk 2077 verkauft wurden. Diese Angabe basiert auf Schätzungen, internen Informationen und Angaben von Vertriebspartnern. Die Auslieferungsmenge ist nicht gemeint, sondern die Verkäufe an Endkunden. Laut GamesIndustry.biz wurde das Spiel seit Release im Rahmen des "Help-Me-Refund-Programms" von CD Projekt Red ca. 30.000 Mal zurückgegeben. Hierdurch sind Kosten in Höhe von 1,86 Mio. Euro entstanden. Weitere Angaben über sonstige Rückerstattungen z.B. auf Steam, im Microsoft Store, PlayStation Store oder bei den Einzelhändlern wurden nicht gemacht.Zudem gab das Studio bekannt, dass das Cyberpunk-2077-Team bei CD Projekt Red 530 Mitarbeiter groß war. Insgesamt waren über 5.200 Personen an dem Riesenprojekt beteiligt. Das Gesamtbudget betrug 1,2 Milliarden Zloty, was knapp 262 Millionen Euro entsprechen würde. 56 Prozent der verkauften Exemplare entfielen auf PC und Stadia, 28 Prozent auf PS4 und 17 Prozent auf Xbox One. Etwaige Next-Gen-Konsolen wurden nicht aufgeführt. 73 Prozent aller Verkäufe fanden in digitaler Form statt. Ungefähr zehn Prozent der Verkäufe der PC-Version von Cyberpunk 2077 fanden auf GOG.com statt. Der hauseigene Shop von CD Projekt verzeichnete einen starken Gewinnschub durch CP2077. Während der Präsentation der Ergebnisse wurde erneut bekräftigt, dass sie das Rollenspiel weiter verbessern und ausbauen wollen. Das Next-Gen-Update für PlayStation 5 und Xbox Series X/S soll weiterhin in der zweiten Jahreshälfte erscheinen.Die Spiele aus der Witcher-Serie wurden mittlerweile über 50 Millionen Mal verkauft. Der Löwenanteil entfällt auf The Witcher 3: Wild Hunt mit über 30 Mio. Verkäufen. Die Umsätze der Witcher-Serie sind 2020 im Vergleich zu 2019 und 2018 sogar gestiegen. Im Laufe dieses Jahres soll The Witcher: Monster Slayer für Mobile-Geräte und The Witcher 3: Wild Hunt für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.