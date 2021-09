CD Projekt RED: Next-Gen-Updates für Witcher 3 und Cyberpunk 2077 ungewiss für 2021

Zum aktuellen Zeitpunkt kann CD Projekt RED nicht garantieren, dass die bereits angekündigten Next-Gen-Updates für die Rollenspiele The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Das hat MichaÅ‚ Nowakowski, SVP of Business Development des polnischen Studios, gegenüber Investoren verlautbaren lassen. Nach Angaben von Video Games Chronicle (VGC) besteht ein zentraler Grund für eine mögliche Verschiebung darin, dass man seine Lektionen nach dem Debakel rund um die Veröffentlichung des fehlerhaften Cyberpunk 2077 gelernt habe.Dennoch will man weiter alles versuchen, das Update für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zumindest im Fall von Cyberpunk 2077 noch in diesem Jahr zu veröffentlichen."The target is to release the next-gen version of Cyberpunk 2077 late this year. At the same time, keeping in mind the lessons we have learned during the past year and taking into account that this project still remains in development, we can’t say with full certainty that the production schedule will not change."Etwas anders verhält es sich bei der technisch aufgepeppten Umsetzung von The Witcher 3 für die beiden neuen Konsolen: Hier zeichnet nicht CD Projekt RED selbst für die Entwicklung verantwortlich, sondern das externe Studio Saber Interactive, das sich bereits um die anspruchsvolle Konvertierung auf Switch gekümmerte hatte. Diesbezüglich kann und will CD Projekt RED ebenfalls nicht garantieren, dass das Update noch wie geplant in diesem Jahr fertiggestellt werden wird.