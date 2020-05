System Shock 3: OtherSide Entertainment gibt auf; Tencent übernimmt die Entwicklung

1/2 We are happy to announce that Tencent will be taking the #SystemShock franchise forward.



— OtherSide Entertainment (@OtherSide_Games) May 20, 2020





2/2 As a smaller Indie studio, it had been challenging for us to carry the project on our own. We believe Tencent's deep capabilities and expertise as a leading game company will bring the franchise to new heights.



— OtherSide Entertainment (@OtherSide_Games) May 20, 2020





@Nibellion Nightdive owns the System Shock franchise and IP, please don't spread misinformation.



— Stephen Kick (@pripyatbeast) May 20, 2020

Der chinesische Riesenkonzern Tencent hat die Rechte an System Shock 3 vom aktuellen Entwicklerstudio OtherSide Entertainment erworben. Die Übernahme bestätigte OtherSide Entertainment in einem Blog-Beitrag , nach Berichten über Chaos und Entlassungen im Februar 2020 ( wir berichteten ).Laut Walter Somol (Vice President of Marketing and Business Development von OtherSide Entertainment) freuen sie sich darauf, dass Tencent die System-Shock-Reihe voranbringen wird. "Als kleines Indie-Studio war es für uns eine echte Herausforderung, das Projekt alleine durchzuführen. Wir sind davon überzeugt, dass Tencents weitreichende Fähigkeiten und das Fachwissen als führendes Spieleunternehmen die Reihe zu neuen Höhen führen wird", schrieb Somol weiter. Zum aktuellen Status von System Shock 3 wurden keine Angaben gemacht.Die Rechte an der Marke (System Shock) bzw. dem geistige Eigentum hat Tencent allem Anschein nach aber nicht übernommen. Stephen Kick, CEO der Nightdive Studios, stellte via Twitter klar, dass sie weiterhin die Rechte an der Franchise halten würden. Die Nightdive Studios lizenzierten ursprünglich ihr Eigentum an OtherSide Entertainment, um System Shock 3 zu entwickeln.Tencent ist an zahlreichen Unternehmen im Spiele-Bereich beteiligt, u.a. an Riot Games (100%), Funcom (100%), Supercell (84,3%), Grinding Gear Games (80%), Epic Games (40%), Glu Mobile (14.46%), Bluehole (11.5%), Activision Blizzard (5%), Paradox Interactive (5%), Ubisoft (5%), Miniclip, Platinum Games und Yager. Beteiligungsdaten (in Klammern) laut Wikipedia (EN).Letztes aktuelles Video: Pre Alpha Gameplay Teaser