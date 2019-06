Dead by Daylight: Switch-Termin und Zusatzinhalte stehen fest - 4Players.de

Behaviour Interactive hat zum dritten Jahrestag von Dead by Daylight das Veröffentlichungsdatum auf Nintendo Switch sowie weitere Zusatzinhalte angekündigt. Das Multiplayer-Horrorspiel wird am 24. September 2019 für Switch erscheinen. Die Umsetzung wird neben dem Hauptspiel auch vier weitere Kapitel mit neun Killern und zehn Überlebenden beinhalten. Darüber hinaus fügt Behaviour Interactive dem Switch-Paket drei zusätzliche kosmetische Pakete hinzu. Wie man im Kleingedruckten des Ankündigungs-Trailers bereits lesen konnte, wird Dead by Daylight auf der Switch eine Mitgliedschaft bei Nintendos kostenpflichtigem Online-Service voraussetzen, wenn man sich auf das Katz- und Mausspiel einlassen möchte.Darüber hinaus geben die Entwickler im folgenden Video einen Überblick über das vierte Jahr des asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiels.Letztes aktuelles Video: Year 4 - Dev Diary