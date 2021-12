Dead by Daylight: Gratis im Epic Store verfügbar und nächstes Kapitel mit neuem Killer, Survivor und einer weiteren Spielkarte veröffentlicht

Spieler von Dead by Daylight ab 9,99€ bei kaufen ) dürfen sich über den nächsten DLC für das Multiplayer-Spiel von Behaviour Interactive freuen. Das Kapitel "Portrait of a Murder" bringt mit The Artist nicht nur einen brandneuen Killer ins Spiel – auch die Liste der Survivor wird um Jonah Vasquez erweitert. Darüber hinaus haben die Entwickler eine neue Karte in die Rotation eingefügt, wo sich Spieler auf einem verlassenen Friedhof wiederfinden werden. Der kostenpflichtige DLC steht für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch zur Verfügung.Seit gestern ist Dead by Daylight außerdem erstmals im Epic Games Store erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung können Nutzer den Titel eine Woche lang kostenlos als Geschenk herunterladen. Neben dem Hauptspiel, bringt Behaviour Interactive auch alle bisherigen DLCs des Multiplayer-Spiels in den Epic Games Store. Bis zum 8. Dezember sind die meisten Erweiterungen dann auch 50% günstiger erhältlich. Weitere Details zu den Fähigkeiten des neuen Killers sowie Survivors findet ihr auf der Webseite von Dead by Daylight.