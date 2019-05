PlayStation Plus: Im Juni 2019 mit Borderlands: The Handsome Collection und Sonic Mania - 4Players.de

Borderlands: The Handsome Collection

Die beiden PS4-Spiele, die im Juni-Aufgebot von PlayStation Plus enthalten sein werden, sind Borderlands: The Handsome Collection und Sonic Mania. Titel für PlayStation 3 und PlayStation Vita sind seit März 2019 nicht mehr Teil der kostenlosen PS-Plus-Spiele.Folgende PlayStation-Plus-Titel sind ab dem 4. Juni 2019 verfügbar:Folgende Titel sind ab dem 4. Juni 2019 nicht mehr via PS Plus verfügbar: Zum Test von Borderlands : The Handsome Collection: Die neuen Konsolen werden zunehmend mit "Remastered"- oder "Definitive"-Versionen von Titeln der letzten Generation geflutet. Jetzt reihen sich auch die Abenteuer der Borderlands-Serie ein: Mit The Handsome Collection laden überarbeite Fassungen des zweiten Teils sowie von The Pre-Sequel zu Beutezügen auf Pandora ein. Was die Sammlung zu bieten hat, verraten wir im Test. Zum Test von Sonic Mania : Es gibt einen Hoffnungsschimmer am blauen Horizont: Im Gespräch unter Fans wurde das klassische Jump-n-Run Sonic Mania beinahe schon zum Heiland stilisiert, der die von Gurken wie Sonic Boom geplagte Serie retten sollte. Hinter dem Spiel stecken schließlich einige Fan-Entwickler, die sich schon in früheren Projekten intensiv damit auseinandersetzten, was genau den mitreißenden Spielfluss älterer Sonic-Games auszeichnete.PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei PS4-Spiele angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.