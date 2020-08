PlayStation Plus: Im September 2020 mit PUBG und Street Fighter 5

Todesglubsch hat geschrieben: ? Gestern 19:36

Als PS Now-User kannst du alle PS Now-Titel im MP spielen - auch ohne PS+Und das für weniger Geld als PS+Sofern dir das ausreicht, was du in Now bekommst, isses ein gutes Angebot. Nicht so gut wie der GamePass von den Inhalten her, aber akzeptabel. Wer Now und Plus abonniert, solche soll es ja auch geben, der freut sich über solche Monate halt nicht so,