PlayStation Plus: Sony kündigt PlayStation Plus Collection zum Start der PS5 an

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil: Biohazard

Zum Start der PlayStation 5 wird eine PlayStation Plus Collection angeboten, die mehr als 15 Spiele aus der PS4-Ära umfassen wird. Die Sammlung hat Sony im Rahmen seiner PS5-Präsentation angekündigt und als einen neuen Vorteil für Abonnenten von PlayStation Plus bezeichnet.Zu der Auswahl gehören sowohl First-Party-Titel wie God of War, Infamous: Second Son, Uncharted 4 und The Last of Us Remastered als auch Spiele von Drittherstellern, darunter Batman: Arkham Knight, Mortal Kombat X und Fallout 4.Nach Angaben von The Verge kann man sich sämtliche Spiele der Sammlung herunterladen - es handelt sich also nicht um einen Zugang über den Streamingservice PlayStation Now, der mittlerweile ebenfalls für die meisten Spiele aus der PS2- und PS4-Bibliothek eine Download-Option anbietet.Hier die Übersicht, welche Spiele in der PlayStation Plus Collection enthalten sein werden:Letztes aktuelles Video: PlayStation Plus Collection