The Sinking City: Nacon erzielt Erfolg vor Gericht: Das Spiel soll wieder verfügbar gemacht werden

Seit mehreren Monaten wird ein Rechtsstreit zwischen Nacon (Publisher) und Frogwares (Entwickler) über die Auslegung des Publishing-Vertrages von The Sinking City ab 14,99€ bei kaufen ) vor französischen Gerichten ausgetragen - nachdem die Entwickler schwere Vorwürfe gegen Nacon erhoben hatten ( wir berichteten ). Publisher Nacon teilte in der Zwischenzeit mit, dass das Pariser Berufungsgericht am 28. Oktober 2020 diesbezüglich eine erste vollstreckbare Entscheidung erlassen hätte.Auszug: "Das Gericht entschied, dass Frogwares den Vertrag auf 'offensichtlich rechtswidrige' Weise gekündigt hatte und ordnete daher 'vorsorglich die Fortsetzung des Vertrages (...) bis zu seiner Beendigung oder bis zu einer Entscheidung bezüglich des Vertragsbruchs an und wies Frogwares Ireland an, alle Handlungen zu unterlassen, die die Fortsetzung des Vertrages behindern (...)'".Nacon schreibt weiter: "In seinen Erwartungen durch diese Entscheidung bestätigt und unabhängig von der zur endgültigen Lösung der Streitigkeiten erforderlichen Zeit setzt Nacon sein Vorgehen in Verteidigung seiner Rechte fort und hat mit der Umsetzung dieser Gerichtsentscheidung begonnen, indem Plattformen und Websites gebeten wurden, The Sinking City wieder online verfügbar zu machen, damit durch die gegenwärtige Lage niemandem Nachteile entstehen. Es wird jedoch festgehalten, dass einige der Online-Assets des Spiels in ihrer Verfügbarkeit vom Wohlwollen Frogwares' abhängen - ihr Fehlen kann daher nicht Nacon angelastet werden."Bisher ist das Spiel im Microsoft Store für Xbox One wieder erhältlich. Die PC-Version (Epic Games Store, Steam) sowie die PS4-Fassung sind noch nicht wieder verfügbar. Die Switch-Version war nicht betroffen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch